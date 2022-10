Clarice enfrenta Leonardo para descobrir participação dele em crime: "Está por trás?"

"Sabe, minha irmã, eu senti muito a sua 'morte', me culpei até. Sem saber que tudo não passava de um teatro seu. Me ouve você: que bom que você está aqui. De verdade. Mas eu não vou deixar você me atrapalhar em nada, ouviu? Nada do que eu conquistei na sua ausência. Se eu tive ou não alguma participação naquela noite? Já não importa", dirá Leonardo, deixando a irmã sozinha.