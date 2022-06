Após morte de Samuel, Anita tem pesadelo com Clarice em "Cara e Coragem": fica apavorada

A vida de Anita (Taís Araujo) ficará cada vez mais complicada na trama de "Cara e Coragem" a partir do momento em que mais pessoas começarem a associá-la com Clarice (Taís Araujo). A massoterapeuta até gostaria de esquecer a executiva, mas verá o passado bater em sua porta com uma visita inesperada: um recado da sua "sósia" durante um pesadelo. Saiba mais abaixo!