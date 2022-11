Andrea se aproveita de perda de memória de Moa e deixa Pat revoltada em "Cara e Coragem"

Alerta de reviravolta! Em "Cara e Coragem", Moa (Marcelo Serrado) perde parte da memória depois de ser arremessado da escada por Danilo (Ricardo Pereira), esquecendo do seu relacionamento com Pat (Paolla Oliveira), a pessoa mais aflita com o atentado. Quando acorda, o protagonista acredita que está namorando Andrea (Maria Eduarda de Carvalho).