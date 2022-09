5 reviravoltas que atrapalham reencontro de Candoca e Zé Paulino em "Mar do Sertão"

Zé Paulino fica eufórico em saber que teve um filho com Candoca. Manduca (Enzo Diniz) cresceu perguntando sobre o pai, mas Candoca fica receosa em apresentá-los assim, de forma repentina, pedindo tempo para falar com a criança. Por outro lado, Manduca descobre tudo ao ouvir uma conversa da mocinha com Tertulinho.