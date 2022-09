Brisa repete características de mocinhas de Gloria Perez na TV: autora confirmou fórmula

"A Brisa é menos preocupada do que eu seria com as situações. Enfrenta de maneira muito espontânea, embora sejam situações muitas vezes duras, ela segue e não que não esteja sofrendo, é um ser humano, erra também, mas chora e segue de maneira mais leve", adiantou Lucy, sobre os capítulos que entram no ar em outubro.