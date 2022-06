Bento começa a recuperar o movimento das pernas em "Além da Ilusão"

Enquanto a esposa sofria com a "morte" do marido em Campos, Bento se aproximou de Silvana (Thayla Luz) na Itália — e a europeia já demonstrou toda a sua paixão pelo brasileiro. No entanto, após meses de luto, Letícia se dá uma nova chance para recomeçar sua vida: a professora resolve recomeçar e se envolve com Lorenzo, que é seu amigo de infância.