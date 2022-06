Fotos de "Cara e Coragem" mostram beijo que Pat e Moa vão querer esquecer em cena tensa

Diretamente de "Cara e Coragem", Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) vão acabar caindo na tentação e protagonizando um beijo em um momento tenso. Logo após Chiquinho (Guilherme Tavares) sofrer uma queda e se machucar, a dublê se comove com a tristeza do sócio e o clima acaba esquentando. Veja as fotos!