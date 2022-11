Atriz entra em "Todas as Flores" para estimular vingança e garante: "Não dá ponto sem nó"

"Todas as Flores" vai ganhar um reforço no elenco com a chegada de Débora, personagem de Barbara Reis, que estreia já no próximo bloco de capítulos da novela. Em entrevista exclusiva ao Zappeando, a atriz adiantou que a esposa de Samsa (Ângelo Antônio) promete dar o que falar na trama de João Emanuel Carneiro, uma vez que vão enganar Diego (Nicolas Prattes).