Autor de "Pantanal" explica por que não mudou a história de Trindade: "Virei persona non grata"

Convidado especial do "Encontro" desta quarta-feira (31), Bruno Luperi, o autor de "Pantanal", enfim explicou ao público o motivo de Trindade (Gabriel Sater) não ter a sua história modificada no remake da novela. Um dos personagens mais queridos da trama, o peão deixou a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) pensando no bem estar de Irma (Camila Morgado) e do filho do casal.