Augusta rompe silêncio e revela verdade sobre assassinato para Isadora: "Foi teu pai"

"Você era muito menina, mas eu acompanhei de perto o romance dele com a Elisa. Estavam apaixonados e dispostos a tudo pra viver aquele amor. Seu pai era contra o namoro, porque não queria a filha metida com um artista de rua. Então naquele dia, eu vi seu pai saindo do hotel armado e levando uma dinheirama no bolso, dizendo que ia resolver aquilo por bem ou por mal", ainda relembrará.