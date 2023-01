Atriz entra em "Travessia" para ajudar Moretti a destruir Guida: tudo sobre a nova aliada

O elenco de "Travessia" vai ganhar um reforço com a participação especial de Carolina Chalita. A atriz foi escalada para dar vida para a nova aliada de Moretti (Rodrigo Lombardi) no horário nobre e promete ajudá-lo a destruir Guida (Alessandra Negrini), que torna a vida do ex-marido um inferno, entrando na mira da nova personagem. Saiba mais!