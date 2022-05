Irma dá em cima de José Lucas: semelhança com Zé Leôncio chamará atenção da moça

Após ser constantemente desprezada pelo cunhado, a ruiva encontrará uma saída para matar o seu desejo. Ela ficará impressionada com o visual de José Lucas e achará o forasteiro bastante parecido com o pai, Zé Leôncio. Por essa razão, a irmã de Madeleine (Karine Teles) resolverá dar em cima do herdeiro das terras pantaneiras descaradamente.