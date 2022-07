Antes de morrer em "Pantanal", Antero deixa filho de Madeleine intrigado com revelação

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Antero (Leopoldo Pacheco) vai surpreender o neto, Jove (futuramente interpretado por Jesuíta Barbosa), com uma revelação sobre a família Novaes, pouco antes de dar seu último suspiro. O garoto cresce com aquilo na cabeça e, após salto no tempo de 20 anos, entende o que o avô tentou dizer no passado.