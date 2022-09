Após 46 anos de carreira, Ana Lúcia Torre comemora 1º trabalho com Gloria Perez: "Alegria"

"A única coisa que teve de difícil para mim, ou então, mais complicado, foi perder a preparação a qual todo mundo passou e eu estudar em casa sozinha. Sempre tinha assessoria quando eu queria perguntar alguma coisa, mas eu já idealizava o Stenio, a Helô, alguns personagens com os quais eu vou me relacionar muito", contou no encontro com a imprensa.