Orlando garante para Gilda que vai se casar com Marê em "Amor Perfeito": vilã provoca o casal

Em "Amor Perfeito", Gilda (Mariana Ximenes) vai fazer de tudo para Orlando (Diogo Almeida) enxergar ela com outros olhos, mas acaba levando um fora daqueles do rapaz, que deixa claro que tem intenção de se casar com Marê (Camila Queiroz), com quem passa por climão. Entenda!