Acidente em "Amor Perfeito" faz Marê acreditar que o filho morreu: Gilda inferniza a vida dela

Nos próximos capítulos de "Amor Perfeito", Marê (Camila Queiroz) vai acreditar que o filho que teve com Orlando (Diogo Almeida) está morto. Uma armação faz com que se deparem supostamente com os restos mortais do menino de quem foram brutalmente afastados e ninguém desconfia que se trate de Marcelino (Levi Asaf). Saiba mais!