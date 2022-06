Davi comete crimes para provar pilantragem de Joaquim em "Além da Ilusão" e web não perdoa

Alguns internautas que acompanham "Além da Ilusão" ficaram revoltados com o fato de Davi/Rafael se intitular o "mocinho" da história devido às armações dele contra Joaquim. Apesar de ter caído na armadilha de Matias (Antônio Calloni) no início da novela — e acusado da morte de Elisa (Larissa Manoela) —, o rapaz fugiu da prisão, assumiu uma nova identidade e insistiu no plano de tomar a vida do verdadeiro Rafael (Fabrício Belsoff) sem pensar duas vezes.