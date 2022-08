Tenório não consegue se segurar e beija Olivia: decidirá ir embora de Campos

Na trama da novela das 6, Olívia passará por uma situação bastante complicada: após ver sua mãe, Fátima (Patrícia Pinho), quase perder a vida por conta da malária, ela sofrerá ao saber que Tenório também contraiu a doença. A mocinha cuidará do padre de perto e não sairá do lado do rapaz até ele apresentar melhora.