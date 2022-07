Reta final de "Além da Ilusão": Olívia se aproxima de Matias e impede que vilão termine sozinho

Em outro dia, a jovem vai até a fazenda da mãe e encontra Matias no jardim. É então que ela diz que sempre sonhou em fazer faculdade de Direito para se aproximar ainda mais do pai de Dorinha (Larissa Manoela). "Eu me lembrei que o senhor é um grande juiz e talvez possa ajudar. O que eu tenho que fazer para me tornar uma grande advogada?", questiona. A partir de então, ela consegue atenção do magistrado, que fica impressionado com a sua inteligência.