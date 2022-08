Matias flagra Davi com Isadora no quarto e surta com lembrança em "Além da Ilusão": "Elisa"

Um momento que promete tirar o fôlego do público que acompanha "Além da Ilusão" vai ao ar nos próximos capítulos da novela: Matias (Antonio Calloni) flagra Isadora (Larissa Manoela) com Davi (Rafael Vitti) no quarto e acaba reagindo bem mal ao ser atormentado por lembranças do passado. O vilão ainda faz uma exigência ao casal. Entenda!