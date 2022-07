Letícia desmaia ao ver Bento em casamento com Lorenzo em "Além da Ilusão": fotos revelam

Nos próximos capítulos de "Além da Ilusão", Bento (Matheus Dias) volta ao Brasil, recuperado do acidente que sofreu durante a guerra, quando se depara com o casamento de Letícia (Larissa Nunes) com Lorenzo (Guilherme Prates), até então seu melhor amigo. A noiva chega a desmaiar ao descobrir que o ex-marido não morreu em um dia tão decisivo.