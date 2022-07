Joaquim tenta atacar Davi, mas mágico acha o melhor jeito de escapar em "Além da Ilusão"

A reta final de "Além da Ilusão" deixa Joaquim (Danilo Mesquita) com sangue nos olhos para acabar com Davi (Rafael Vitti). O pilantra acredita que a falsa identidade do mágico resolva todos os seus problemas, mas ao vê-lo com Isadora (Larissa Manoela) e de volta à fábrica de tecelagem, decide fazer justiça "com as próprias mãos". Entenda o que vai rolar!