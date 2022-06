Após escândalo no altar, Isadora desmaia e cai em lago em "Além da Ilusão": detalhes

No meio de muita tensão, traição e reviravoltas, Isadora (Larissa Manoela) vai correr risco de vida ao cair em um lago nos próximos capítulos de "Além da Ilusão". Tudo acontece depois que a mocinha decide cancelar o casamento com Davi/Rafael (Rafael Vitti) já no altar, depois que Iolanda (Duda Brack) estraga tudo, resultando no acidente. Entenda!