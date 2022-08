Heloísa fica entre a vida e a morte na reta final de "Além da Ilusão" e desespera geral: entenda

Nos próximos capítulos da reta final de "Além da Ilusão", Heloísa (Paloma Duarte) fica entre a vida e a morte durante o nascimento do herdeiro com Leônidas (Eriberto Leão), sofrendo com complicações no parto que até a impedem de ver a criança. Quando enfim se recuperam, o bebê acaba sendo roubado por Úrsula (Bárbara Paz) e gera mais sofrimento.