Matias faz revelação sobre Heloísa para Leônidas em "Além da Ilusão": desesperada, negará tudo

Um segredo do passado vai dar o que falar nos próximos capítulos de "Além da Ilusão": Matias (Antonio Calloni) revela para Leônidas (Eriberto Leão) sobre o envolvimento e a filha que teve com a cunhada. Ao ser confrontada, Heloísa (Paloma Duarte) fica desesperada com a possibilidade do caso nojento vir à tona. Entenda!