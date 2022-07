Heloísa ameaça entregar passado de Matias para Violeta: quer contar toda a verdade

E a confusão não para por aí: a costureira ficará enfurecida com as palavras do cunhado e dirá que chegou a hora de Violeta saber toda a verdade. A herdeira do engenho acusará o rival de ter matado Elisa e colocado a culpa em um inocente, além de afirmar que sua irmã não merece ser casada com um vilão.