Davi fica desolado com comentário de Isadora sobre tragédia em "Além da Ilusão": "Assassino"

A falsa identidade de Davi (Rafael Vitti) está bem perto de vir à tona em "Além da Ilusão". Desesperado com as ameaças de Joaquim (Danilo Mesquita) e a chegada do verdadeiro Rafael (Fábricio Belsoff) na fábrica, o mágico ainda sofre com um comentário de Isadora (Larissa Manoela) sobre o suposto assassino da irmã. Entenda!