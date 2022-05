Capítulo 100 de "Além da Ilusão" vai ser cheio de emoções: vingança, traição, polêmicas e mais

Heloísa não vai saber lidar com a proximidade do aniversário da filha que teve com Matias (Antonio Calloni) e foi afastada dela logo após o nascimento. A protagonista vai ser vista em cenas de puro sofrimento, mas Leônidas (Eriberto Leão), apaixonado, se compadece com a causa e começa a planejar uma surpresa para a irmã de Violeta.