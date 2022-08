Alcides revela passado misterioso para Juma: peão tem conexão com família da menina-onça

A trama de "Pantanal" reserva grandes emoções para Juma (Alanis Guillen): a menina-onça descobrirá uma conexão inesperada com ninguém menos do que Alcides (Juliano Cazarré). O peão revelará que não foi parar na fazenda de Tenório (Murilo Benício) por acaso e contará detalhes do seu misterioso passado para a namorada de Jove (Jesuíta Barbosa). Confira os detalhes abaixo!