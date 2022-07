Alanis Guillen emociona em cena com onça em "Pantanal": atriz conquistou público da novela

Juma (Alanis Guillen) emocionou telespectadores do Brasil inteiro ao contracenar com a onça Matí no remake de "Pantanal". Ainda lidando com a perda da mãe, a protagonista viu no olhar do animal um pouco de Maria Marruá (Juliana Paes), afirmando que iria protegê-la, mesmo depois da morte.