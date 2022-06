Alanis Guillen dá spoiler de "Pantanal" e mostra Juma grávida: terá filho com Jove

As gravações de "Pantanal" seguem a todo vapor no Mato Grosso do Sul. Desde maio, o elenco da novela das 21h está no Mato Grosso do Sul para filmar a reta final da trama — e alguns spoilers já começaram a surgir nas redes sociais. E entre eles está o futuro de Juma (Alanis Guillen) na história: em uma publicação nos stories do Instagram, a intérprete mostrou imagens da sua personagem grávida de Jove (Jesuíta Barbosa). Confira abaixo!