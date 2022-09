Ursinho Pooh vira serial killer em novo filme de terror inspirado na animação: trailer arrepia

Já imaginou o Ursinho Pooh do mal? No live-action "Winnie the Pooh: Blood and Honey", inspirado na animação de sucesso, o nosso mascote preferido da infância encarna em uma versão diabólica, promovendo uma verdadeira matança como serial-killer, ao lado do fiel amigo, Leitão. Mesmo antes da estreia, o trailer já deu um gostinho do que vem por aí. Assista!