Tim Burton revela ser fã de Zé do Caixão: cresceu assistindo aos filmes do diretor brasileiro

Zé do Caixão é um agente funerário amoral com crenças nietzschianas, que é movido por seu desejo de ter um filho com uma "mulher perfeita". O personagem acredita que a imortalidade é alcançada através da procriação, um conceito a que ele se refere como "a continuação do sangue". Apesar de sua própria descrença no sobrenatural, ele muitas vezes se vê experimentando fenômenos paranormais, incluindo encontros com fantasmas, morte e visões do inferno.