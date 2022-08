"Temporada de Casamentos" é a nova comédia romântica da Netflix: 3 motivos para assistir

Não espere encontrar um elenco cheio de famosos em "Temporada de Casamentos". Seguindo a premissa do filme, que é abordar a cultura de casamentos da Índia (com uma grande mistura com a cultura norte-americana), a produção é composta por atores de descendência indiana — incluindo Pallavi Sharda (de "Lion"), Suraj Sharma (de "How I Met Your Father") e a cantora Arianna Afsar.