Ryan Gosling rebate críticas sobre ser "velho demais" para interpretar Ken em "Barbie"

“Todos estavam ok com isso de ele ter um trabalho que não é nada. Mas subitamente é, tipo: ‘Não, nós nos importamos com o Ken todo esse tempo’. Não, não se importaram! Nunca se importaram. Se vocês se importassem com o Ken, saberiam que ninguém se importa com o Ken. A hipocrisia de vocês está exposta. É por isso que a história dele deve ser contada”, brincou.