"Entre Facas e Segredos 2" já tem data para chegar à Netflix: qual a trama do filme?

"Entre Facas e Segredos 2" traz Daniel Craig de volta ao papel do detetive Benoit Blanc, além de contar com uma nova trama e novos personagens. A Netflix adquiriu os direitos do segundo e terceiro longas da franquia com um acordo milionário: pagou US$ 450 milhões para superar outras plataformas, como Prime Video e Apple TV+, que também estavam interessadas nas sequências.