Prime Video vai lançar último trabalho de Paulo Gustavo: "Cenas inéditas de bastidores"

O Prime Video, streaming da Amazon, anunciou que vai lançar o último trabalho de Paulo Gustavo. A relação do ator e comediante com a mãe Déa Lúcia, sua maior inspiração no humor, vai ser explorada no documentário "Filho da Mãe", mais de um ano após a morte do artista — em maio de 2021, por complicações do novo coronavírus.