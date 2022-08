Eva Mendes só volta ao cinema em condições muito específicas: está longe há 10 anos

Para quem não se lembra, Eva começou sua carreira nos anos 90, quando foi ajudar um amigo fotógrafo a criar um portfólio. As fotos chegaram em uma agência de modelos e ela começou a fazer trabalhos na área. Na época, no final dos anos 90, Eva Mendes chegou, inclusive, a participar do clipe da banda Aerosmith, “Hole in My Soul”.