Por que Daniel Kaluuya não está em "Pantera Negra 2": estreia em outro filme no cinema

Estão confirmados na sequência os atores — também do primeiro longa — Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Martin Freeman, Angela Bassett e Winston Duke. Michaela Coel, vencedora do Emmy por "I May Destroy You", se junta ao elenco. Lançado em 2018, "Pantera Negra" acumula três vitórias no Oscar e US$ 1,3 bilhão em bilheteria global.