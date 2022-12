Em alta, "O Amante de Lady Chatterley" é o melhor romance da Netflix: 4 detalhes provam

"O Amante de Lady Chatterley" chegou recentemente ao catálogo da Netflix, se tornando um dos melhores romances disponíveis no catálogo da gigante do streaming, na visão dos próprios assinantes. A adaptação de D.H. Lawrence gira em torno da aristocrata, infeliz no casamento, que se envolve com um funcionário do marido. 4 motivos explicam o sucesso!