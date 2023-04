Atriz neta de Maria Gladys que é queridinha na web estreará na Marvel: confira detalhes

Filha de pai canadense e mãe brasileira, Mia Goth é neta de Maria Gladys, atriz conhecida por papéis em "Pé na Cova" (2016), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Hilda Furação" (1998) e "Vale Tudo" (1988) e, durante a infância, chegou a morar um tempo no Brasil. Com 12 anos, a jovem voltou a morar em Londres, onde começou a carreira artística. Mia hoje é casada com o ator Shia LeBeouf, com quem tem uma filha.