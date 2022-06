Bem antes de "Pantanal", Jesuíta Barbosa fez sucesso no cinema: 8 filmes imperdíveis do ator

Premiadíssimo, o filme foi lançado em 2013 e contou com 9 consagrações, incluindo a de Melhor Ator para Jesuíta Barbosa no Festival de Cinema do Rio do mesmo ano. Irandhir, que voltou a dividir os holofotes com o ator no elenco de "Pantanal" (2022), também foi reconhecido como Melhor Ator, no Festival de Cinema de Gramado.