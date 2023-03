Ke Huy Quan recebeu Oscar de Harrison Ford e encantou: foi seu colega em 1º filme da carreira

Em seu primeiro papel nas telonas, Ke Huy Quan, vencedor da categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar de 2023, contracenou com Harrison Ford. Na época de “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, ele era apenas uma criança – e, ao receber sua primeira estatueta do Oscar do próprio Harrison Ford, os dois acabaram recriando cenas do filme, emocionando a web.