Final explicado de "O Homem de Toronto": comédia emplacou o Top 1 da Netflix

O longa se desenrola com algumas confusões e, na reta final, Teddy e Toronto trocam de identidade pela última vez para evitar que o coronel acione uma bomba na embaixada venezuelana. O plano, no entanto, dá errado — e com isso Toronto acaba fugindo com o pagamento que receberia caso tivesse completado a missão. A grande questão é que ele repartiria o montante com a chefe, The Handler (Ellen Barkin), que fica irritada por ter saído no prejuízo.