Entenda o final de “Escolha ou Morra”: filme de terror está entre os mais assistidos da Netflix

Ao contrário do criador, Kayla decide usar o jogo contra pessoas ruins, fazendo com que o cara que ameaçava ela e sua mãe se tornasse sua primeira vítima. Com a morte do personagem, a jovem já começa a sentir as primeiras melhoras de sua vida, já que a maldição é capaz de curar qualquer doença e fazer com que tudo o que dava errado se torne melhor do que seria possível imaginar.