Final explicado de "Spiderhead": entenda a reviravolta do filme em alta na Netflix

A grande reviravolta do filme ocorre no dia marcado para que Jeff gerencie as drogas no corpo de Lizzy. Ao invés de colocar a Darkenfloxx no corpo da moça, o prisioneiro revela que está inserindo a substância no corpo de Abnesti por meio de um dispositivo. Ele também confessa ter descoberto que o cientista, na realidade, estava testando uma droga de obediência — chamada B6 — nos detentos. Ou seja, estava analisando até que ponto os detidos agiriam.