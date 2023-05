Filmes de romance dublados para ver de graça na ViX com estrelas de Hollywood

As fatalidades do destino são o tempero desse filme de romance capaz de emocionar qualquer um. Comovente, “Ao Entardecer” se passa em dois momentos: o atual e 50 anos antes. No leito de morte, Ann Lord (Claire Danes) revela às filhas um relacionamento que teve no passado. O filme tem um elenco de peso - com Meryl Streep, Claire Danes e Toni Collette - e é daqueles que nos fazem pensar sobre a vida.