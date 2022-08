Filmes baseados em livros que não agradaram a crítica: são consideradas as piores adaptações

No entanto, apesar da tentativa de recriar a história do ponto de vista de três mulheres, o longa não agradou em nada os críticos, que ficaram cansados do excesso de drama. Steven Prokopy escreveu para o Third Coast Review: "A Garota no Trem é um truque, cercado de atores bonitos, em uma história que parece inconsequente na melhor das hipóteses".