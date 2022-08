Elizabeth Olsen revela qual foi a cena mais difícil de "Doutor Estranho 2": atriz até se sentiu mal

Em um papo com a Variety, Elizabeth Olsen relembrou a cena de "Doutor Estranho 2" na qual Wanda é transportada, por America (Xochitl Gomez), a um multiverso no qual vive com seus filhos Billy (Julian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne) — o que lutou para conseguir durante todo o filme. Na sequência, as crianças não reconhecem a personagem como mãe e, assustadas, começam a jogar objetos nela.