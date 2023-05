Filha de Mano Brown, Domenica Dias estreia com filme em Cannes: já tem 10 anos de carreira

Em Cannes para acompanhar a estreia do filme “Levante” no festival, Domenica Dias, atriz filha de Mano Brown, vive um momento único na carreira. Conhecida especialmente por ter atuado no longa “Na Quebrada” e no seriado “3%”, a jovem de 24 anos agora se viu como protagonista no telão de Cannes bem na semana de seu aniversário.